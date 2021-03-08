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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

З днем ангела Сергія: яскраві листівки і привітання

5 березня – день ангела Сергія. Власники цього чоловічого імені святкують іменини 63 рази в році.

День ангела

За однією з версій, це ім’я має римське коріння і означає знатний, людина високого походження. За іншою, воно з латинської перекладається як слуга Бога.

Сергії зазвичай дуже активні, легко знаходять спільну мову з людьми навколо. Однак вони дуже вразливі, що може бути мінусом, адже можуть надто перейматися через проблеми.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках з днем ангела Сергія.

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день ангела сергея

день ангела сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

день ангела сергея

СМС з днем ангела Сергія

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Сергія,
Прийми привітання!

***

Ти, Сергій, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Ми Сергій, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

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