5 березня – день ангела Сергія. Власники цього чоловічого імені святкують іменини 63 рази в році.

За однією з версій, це ім’я має римське коріння і означає знатний, людина високого походження. За іншою, воно з латинської перекладається як слуга Бога.

Сергії зазвичай дуже активні, легко знаходять спільну мову з людьми навколо. Однак вони дуже вразливі, що може бути мінусом, адже можуть надто перейматися через проблеми.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках з днем ангела Сергія.

СМС з днем ангела Сергія

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Сергія,

Прийми привітання!

***

Ти, Сергій, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Сергій, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Ми Сергій, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

Свята у березні 2021

8 березня в Україні відзначають Міжнародний жіночий день, який є державним святом. Тому українці матимуть додатковий вихідний.

Повний календар свят на березень 2021 дивіться на Фактах ICTV.