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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Гіфки з 8 березня: привітання з Міжнародним жіночим днем

8 березня у всьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. У цей день заведено вітати прекрасну половину людства, робити приємні сюрпризи та дарувати найдорожчим жінкам квіти та подарунки.

квіти, привітання, день ангела

Факти ICTV підготували привітання з 8 березня у гіфках, щоб ви могли потішити дорогих людей яскравою листівкою з анімацією.

Привітання з 8 березня 2021 у гіфках

Гіфки з 8 березня: привітання в гіфках з Міжнародним жіночим днем

Привітання 8 березня 2021 у гіфках

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Привітання з 8 березня у гіфках

Гіфки з 8 березня

Календар свят у березні

Окрім 8 березня, перший місяць весни передбачає багато цікавих свят, зокрема професійних. У березні святкують Міжнародний день діджея, Всесвітній день поезії, День таксиста та інші.

Професійні свята відзначатимуть Служби безпеки України та Внутрішні війська МВС.

Дивіться детальний календар свят у березні 2021, щоб не проґавити важливу дату.

Фото: Pexels

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