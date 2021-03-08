Які квіти дарують на 8 Березня і ціни у Києві на букети

Дарувати квіти на 8 Березня стало вже гарною традицією. Адже вони можуть бути як окремим подарунком, так і гарним доповненням до нього.

Щороку чоловіки 8 березня штурмують квіткові магазини і салони у пошуку кращого букету для своїх коханих, матусь, доньок і сестричок. Загалом немає різниці, які квіти ви оберете, але все ж на деякі особливості варто звернути увагу.

Які квіти дарують на 8 Березня і ціни – дивіться у нашому матеріалі.

Фрезії, іриси, конвалії, проліски – перші весняні квіти, які з’являються, щойно надворі теплішає, і які є символами весни. Букети з них виходять настільки милі, що навряд чи встоїть хоч одна жінка.

Ще один незамінний символ свята – мімоза. Ці квіти мають терпкий, але водночас ніжний аромат. Вони гарно поєднуються з конваліями і можуть бути самостійним букетом.

Але, напевно, найбільш безпрограшним варіантом можна назвати тюльпани. Перед різноманітністю їхніх видів, форм і кольорів точно не встоїть жодна жінка.

Обравши гербери, ви точно не прогадаєте, якщо вашій коханій подобається простота і мінімалізм у всьому. А ще одним класичним, але не менш вдалим варіантом стане хризантема, яка є ідеальним подарунком на будь-яке свято.

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Крім того, під час вибору квітів важливо звертати увагу на те, кому ви їх купуєте. Так, для коханої дівчини більше підійдуть лаванда, орхідея, троянди або конвалії.

А от матусю можна потішити мімозою або тюльпанами. Підійдуть також троянди, які здавна вважалися символом ніжності і поваги.

Дружині для подрарунку можна сміливо брати гербери, троянди, лілії або ж іриси. А от колегам на роботі підняти настрій можна мімозою, тюльпанами або ж нарцисами.

Ціни у Києві

У квіткових магазинах і салонах столиці квіти на 8 Березня в середньому можна придбати за такими цінами:

тюльпан – від 35-40 грн;

хризантема – від 70-80 грн;

мімоза (3-4 гілки) – від 400 грн;

троянда 1 м – від 100 грн;

лілія – від 200 грн;

ірис – від 30-40 грн;

фрезія – від 60 грн;

бузок – 200 грн;

еустома – 100 грн.

Але за будь-якими з цих квітів потрібен правильний догляд, якщо ви хочете, щоб святкові букети тішили вас ще тривалий час. Топ-5 порад для догляду за букетами і вазонами – читайте у нашому матеріалі.