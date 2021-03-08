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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Міжнародний жіночий день 2021: Google створив дудл до 8 Березня

Google присвятив дудл Міжнародному жіночому дню 8 березня. У 40-секундному відео компанія показала, як перші жінки в історії оскаржили статус-кво та проклали шлях до освіти, громадянських прав, науки, мистецтва тощо.

Міжнародний жіночий день 2021: Google створив дудл до 8 Березня

Символом свята є руки, які відкрили двері для поколінь жінок.

Автор дудлу Хелен Леру сподівається, що відео надихне жінок робити те, чого вони хочуть у житті, й продовжувати боротися за свої права.

– Є все більше й більше можливостей для всіх. Жінки повинні почуватись спроможними займатися тим, що їх надихає, – каже вона.

Дудл до 8 Березня 2020

Минулорічний дудл до Міжнародного жіночого дня демонстрував, як змінювалися жінки впродовж багатьох поколінь.

Це була багатошарова анімація з 3D-паперової мандали, проілюстрована в Осло та Лондоні й анімована в Цюріху. Детальніше про дудл до 8 Березня 2020 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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