Мокрий сніг та дощ прогнозують синоптики в понеділок, 8 березня, в західних, східних, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

На решті території України переважно без опадів.

Переважатиме західний і північно-західний вітер – до 7-12 м/с.

На Півдні країни вдень – від +6 до +8.

У центральних і західних областях денна температура сягятиме +1 +4, на Закарпатті – до +6. На Сході – максимум +4.

У північних областях +1 +3, у Сумській -1 +1.

У Києві 8 березня без істотних опадів, вночі та вранці 0 -2, вдень +1 +3.

Погода у березні 2021

За даними Укргідрометцентру, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.

Середня місячна температура становитиме 0 +6 градусів. Цей показник близький до середніх багаторічних значень.