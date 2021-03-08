8 березня в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день, який призначили рішенням ООН у 1977 році.
8 березня є символом боротьби жінок за права та антисексизму.
Міжнародний жіночий день був призначений на 8 березня, оскільки саме цього дня робітниці-текстильниці в Нью-Йорку виступили з вимогою поліпшення умов праці і рівної оплати з чоловіками.
У багатьох країнах на Міжнародний жіночий день прийнято дарувати жінкам і дівчаткам подарунки і квіти, а також вітати їх з цим світлим святом.
Факти ICTV пропонують вам листівки, якими можна привітати прекрасних дам.
Вихідні на 8 березня
Міжнародний жіночий день 8 березня подарує українцям додатковий вихідний день.
У 2021 році громадяни країни відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.