8 березня в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день, який призначили рішенням ООН у 1977 році.

8 березня є символом боротьби жінок за права та антисексизму.

Міжнародний жіночий день був призначений на 8 березня, оскільки саме цього дня робітниці-текстильниці в Нью-Йорку виступили з вимогою поліпшення умов праці і рівної оплати з чоловіками.

У багатьох країнах на Міжнародний жіночий день прийнято дарувати жінкам і дівчаткам подарунки і квіти, а також вітати їх з цим світлим святом.

Факти ICTV пропонують вам листівки, якими можна привітати прекрасних дам.

Вихідні на 8 березня

Міжнародний жіночий день 8 березня подарує українцям додатковий вихідний день.

У 2021 році громадяни країни відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.