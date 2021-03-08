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Факти / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Найкращі привітання з 8 березня в картинках

8 березня в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день, який призначили рішенням ООН у 1977 році.

8 березня

8 березня є символом боротьби жінок за права та антисексизму.

Міжнародний жіночий день був призначений на 8 березня, оскільки саме цього дня робітниці-текстильниці в Нью-Йорку виступили з вимогою поліпшення умов праці і рівної оплати з чоловіками.

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У багатьох країнах на Міжнародний жіночий день прийнято дарувати жінкам і дівчаткам подарунки і квіти, а також вітати їх з цим світлим святом.

Факти ICTV пропонують вам листівки, якими можна привітати прекрасних дам.

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з міжнародним жіночим днем

Листівка з привітанням 8 березня

Привітання на 8 березня

Вихідні на 8 березня

Міжнародний жіночий день 8 березня подарує українцям додатковий вихідний день.

У 2021 році громадяни країни відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.

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