Привітання з Масляною 2021 в картинках – це хороший спосіб зробити приємне для близьких.

Також це дуже зручно, якщо у вас немає можливості привітати родичів особисто.

У народному календарі Масляна маркує кордон зими і весни. Щорічно її дата змінюється залежно від дати святкування Великодня.

Головними атрибутами народного святкування Масляної є млинці, спалювання опудала і народні забави.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Масляною 2021 у картинках.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували історію та традиції Масляної.