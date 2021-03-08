Привітання з Масляною 2021 в картинках – це хороший спосіб зробити приємне для близьких.
Також це дуже зручно, якщо у вас немає можливості привітати родичів особисто.
У народному календарі Масляна маркує кордон зими і весни. Щорічно її дата змінюється залежно від дати святкування Великодня.
Головними атрибутами народного святкування Масляної є млинці, спалювання опудала і народні забави.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Масляною 2021 у картинках.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували історію та традиції Масляної.