На 9 березня припадає чимало цікавих свят, зокрема церковних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят, прикмети та заборони на 9 березня.

9 березня за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.

Також 9 березня відзначають День людей, які мислять нестандартно, День народження ляльки Барбі та Міжнародний день діджея.

В Україні святкують день народження Тараса Шевченка. Цього року славнозвісному українському письменнику виповнилося б 207 років.

Іменини 9 березня

9 березня день ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон

Прикмети на 9 березня

Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним

На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління

Сніг передбачає врожайний рік.

Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

Що не можна робити 9 березня

Лаятись та вживати нецензурну лексику.

Зловживати алкоголем та шкідливою їжею.

Виконувати складну фізичну роботу та прати білизну.

Шкодити людям та думати негативно.

Церковні свята у березні

Перший місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у березні відзначають початок Масляної, Прощену неділю, початок Великого посту та інші.

Дивіться детальний церковний календар свят на березень у матеріалі Фактів ICTV.