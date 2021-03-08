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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято сьогодні, 9 березня

На 9 березня припадає чимало цікавих свят, зокрема церковних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят, прикмети та заборони на 9 березня.

Яке свято сьогодні, 9 березня

9 березня за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.

Також 9 березня відзначають День людей, які мислять нестандартно, День народження ляльки Барбі та Міжнародний день діджея.

В Україні святкують день народження Тараса Шевченка. Цього року славнозвісному українському письменнику виповнилося б 207 років.

Іменини 9 березня

9 березня день ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон

Прикмети на 9 березня

  • Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
  • На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління
  • Сніг передбачає врожайний рік.
  • Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

Що не можна робити 9 березня

  • Лаятись та вживати нецензурну лексику.
  • Зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
  • Виконувати складну фізичну роботу та прати білизну.
  • Шкодити людям та думати негативно.

Церковні свята у березні

Перший місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у березні відзначають початок Масляної, Прощену неділю, початок Великого посту та інші.

Дивіться детальний церковний календар свят на березень у матеріалі Фактів ICTV.

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