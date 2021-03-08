На 9 березня припадає чимало цікавих свят, зокрема церковних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят, прикмети та заборони на 9 березня.
9 березня за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.
Також 9 березня відзначають День людей, які мислять нестандартно, День народження ляльки Барбі та Міжнародний день діджея.
В Україні святкують день народження Тараса Шевченка. Цього року славнозвісному українському письменнику виповнилося б 207 років.
Іменини 9 березня
9 березня день ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон
Прикмети на 9 березня
- Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
- На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління
- Сніг передбачає врожайний рік.
- Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.
Що не можна робити 9 березня
- Лаятись та вживати нецензурну лексику.
- Зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
- Виконувати складну фізичну роботу та прати білизну.
- Шкодити людям та думати негативно.
Церковні свята у березні
Перший місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у березні відзначають початок Масляної, Прощену неділю, початок Великого посту та інші.
Дивіться детальний церковний календар свят на березень у матеріалі Фактів ICTV.