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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

З 8 березня! Найкращі короткі привітання зі святом

Міжнародний жіночий день відзначають щорічно у всьому світі 8 березня.

жінка, дівчина

Ідея проведення свята вперше виникла на початку ХХ століття. Тоді 8 березня було днем ​​боротьби за права жінок.

В Україні 8 березня у 2021 році випадає на понеділок, який буде вихідним днем.

Традиційно цього дня чоловіки вітають всіх жінок, які їх оточують. Щоб їм було легше це робити, Факти ICTV підготували короткі, але оригінальні та цікаві привітання з 8 березня у прозі.

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Кохана, зі святом! До тебе я був холостяком, похмурим псом, який довгими ночами вив на місяць від туги! Але ти легко перетворила мене на захоплене, щасливе цуценя – і тепер я готовий вічність стояти на варті твого спокою та щастя. Зі святом весни!

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Найніжніший та найсвітліший день року – 8 березня! Початок весни, початок життя у природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

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Бажаю казкового настрою, ласкавих чоловічих обіймів, запаморочливої кар’єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато таких чарівних днів, як 8 березня!

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У це весняне свято усмішок хочеться побажати завжди літати, як ластівка, бути такою ж ніжною, але одночасно цілеспрямованою, як пролісок, наповнювати всіх радістю і натхненням, як легкий вітерець!

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Привітання з 8 березня

У Міжнародний жіночий день традиційно вітають своїх матерів.

Факти ICTV підготували зворушливі вірші для мами на 8 березня.

Детальніше читайте на нашому сайті.

Фото: Pexels

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