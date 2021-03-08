До свята 8 березня всі чоловіки готуються заздалегідь. Хтось біжить купувати подарунки, хтось квіти, а хтось хаотично шукає в інтернеті кращі рядки, щоб зробити цей день ще приємнішим.

Особливо актуальні привітання в картинках, якщо людина, яку ви хочете привітати, живе у іншому місті або ж просто не має можливості з вами зустрітися.

Факти ICTV підготували прикольні картинки з 8 березня – Міжнародним жіночим днем.

Історія свята 8 березня

Традиційно Міжнародний жіночий день символізується не лише з квітами та подарунками для жінок, а й з боротьбою за їхні права.

Вважається, що ідея свята з’явилася через необхідність солідарності жінок у боротьбі за емансипацію.