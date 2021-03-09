В другий день Масляної – Загравання – раніше влаштовували оглядини наречених, сватання, щоб зіграти весілля після закінчення Великого посту.
У цей день молодь каталася з гірок. Тут хлопці видивлялися собі наречених, а дівчата – суджених.
На Загравання також продовжують пекти млинці і пригощати ними близьких та друзів.
Водночас не забувайте, що протягом усього сирного тижня заборонено вживати алкоголь та м’ясо.
Також у перші три дні Масляної, тобто сьогодні і ще завтра, треба прибрати в будинку. Гостей можна приймати і частувати млинцями лише в чистоті – інакше весь рік буде бардак.
Масляний тиждень у 2021 році починається 8 березня і триватиме до 14 березня. Кожен день має свою назву і призначення.
Календар церковних свят
За календарем церковних свят на березень 2021 з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.
Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.