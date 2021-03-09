Календар свят на березень 2021 року має лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.

8 березня припадає на понеділок, отже в українців буде додатковий вихідний.

Календар свят на березень 2021 в Україні:

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;

3 березня – Всесвітній день письменника;

8-14 березня – Масляниця;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

9 березня – Міжнародний день ді-джея;

13 березня – День землевпорядника;

14 березня – Початок великого поста;

14 березня – День захисту прав споживачів;

15 березня – Всесвітнiй день захисту прав споживачів;

18 березня – День працівника податкової тa митної служби України;

21 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення;

21 березня-27 березня – Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації;

21 березня – Всесвітній день поезії;

21 березня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації;

21 березня – Міжнародний день лялькаря;

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів;

22 березня – День таксиста;

23 березня – Всесвітній метеорологічний день;

24 березня – Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом;

24 березня – Всесвітній день боротьби пpоти туберкульозу;

25 березня – Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі;

25 березня – День Служби безпеки України;

26 березня – День Внутрішніх військ МВС;

27 березня – Міжнародний день театру.

Календар неофіційних свят

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Теж саме стосується таких свят, як, до прикладу, Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.

Повний календар неофіційних свят на 2021 рік, дивіться на сайті Факти ICTV.