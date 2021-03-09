День весняного рівнодення в 2021 році випадає на суботу, 20 березня.

Рівнодення – це явище, коли Сонце переходить із південної півкулі небесної сфери в північну. Денні та нічні години прирівнюються й становлять 12 годин.

Із весняного рівнодення починається астрономічний (або тропічний) рік. Він становить 365,2422 доби. Щороку свято “просувається” вперед на кілька годин через різницю календарного й астрономічного часу. Тому число, на яке випадає день весняного рівнодення, може змінюватися.

Наші предки ретельно готувалися до цього свята. Господині випікали печиво у формі жайворонків, бо існувало повір’я, що перелітні птахи приносять тепло на крилах.

Діти як найчистіші та безгрішні створіння виставляли солодких жайворонків на поріг, промовляючи “заклички” – короткі віршики та приказки для наближення весни.

Для того, щоб задобрити мороз, варили кисіль із вівса та пекли пісні колобки. Їх ставили на вікно або на поріг у ніч після дня рівнодення.

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Частину частувань згодовували домашній худобі та птиці, бо вірили, що це вбереже тварин від хвороб.

У неділю після першого повного місяця, який слідує за весняним рівноденням, відзначають Великдень.

Формулу для визначення цього свята затвердили для всіх церков на I Вселенському соборі в 325 році.

Проте в XVI столітті після запровадження григоріанського (нового) стилю виникли розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного та східного обрядів. Католики почали використовувати нову формулу вирахування свята, а православні зберегли юліанський (старий) стиль календаря. Коли святкуватимуть Великдень у 2021 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.