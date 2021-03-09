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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Листівки з днем діджея – найкращі привітання

9 березня, відзначають Всесвітній день діджея. Це не тільки свято королів вертушок, а й благодійні акції на допомогу дитячим організаціям.

Листівки з днем діджея – найкращі привітання

Листівки з днем ​​діджея – чудовий спосіб привітати близьких людей, які пов’язали своє життя з музикою або люблять час від часу покрутити платівки.

Оригінальні листівки допоможуть нагадати діджеям, що їхня творчість є цінною для вас.

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Календар свят на березень 2021

Тому ми пропонуємо привітати діджеїв усіх стилів та жанрів із цим святом за допомогою оригінальних листівок.

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Календар неофіційних свят

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Теж саме стосується таких свят, як, до прикладу, Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.

Повний календар неофіційних свят на березень 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.

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