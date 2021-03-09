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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Новий прототип корабля Маска Starship встановили на космодромі у Техасі

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX встановила на власному пусковому комплексі в Техасі 11-й прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Новий прототип корабля Маска Starship встановили на космодромі у Техасі

SN11 встановлено на пусковому комплексі SpaceX біля містечка Бока Чика у штаті Техас, яке Маск має намір перейменувати у Starbase (Зоряна база) та розбудувати там велике місто.

Протягом декількох днів SN11 проходитиме контрольні випробування. До вихідних очікуються статичні вогневі випробування трьох двигунів Raptor.

Якщо все піде за планом, прототип буде готовий до запуску наступного тижня. Тоді SpaceX може побити власний рекорд за мінімальним часом між розгортанням корабля на стартовому майданчику і пуском, запевняють у NASA.

Окрім того, після встановлення SN11 для запуску його місце на цьому майданчику займе SN15.

Також у Техасі працюють над ракетами-носіями для Starship Superheavy BN1 і BN2. Перший запуск ракети очікується протягом кількох місяців.

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Корабель SpaceX розбився під час посадки

Космічна компанія SpaceX здійснила льотні випробування дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Однак ракета вибухнула під час спроби приземлення. Starship SN9 досяг висоти 10 км, перш ніж впасти назад на Землю.

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