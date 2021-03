Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX встановила на власному пусковому комплексі в Техасі 11-й прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship.

SN11 встановлено на пусковому комплексі SpaceX біля містечка Бока Чика у штаті Техас, яке Маск має намір перейменувати у Starbase (Зоряна база) та розбудувати там велике місто.

Протягом декількох днів SN11 проходитиме контрольні випробування. До вихідних очікуються статичні вогневі випробування трьох двигунів Raptor.

Якщо все піде за планом, прототип буде готовий до запуску наступного тижня. Тоді SpaceX може побити власний рекорд за мінімальним часом між розгортанням корабля на стартовому майданчику і пуском, запевняють у NASA.

Окрім того, після встановлення SN11 для запуску його місце на цьому майданчику займе SN15.

Також у Техасі працюють над ракетами-носіями для Starship Superheavy BN1 і BN2. Перший запуск ракети очікується протягом кількох місяців.

Starship SN11 Pab B installation.

Potential timeline:

Proof testing in a few days.

Static Fire late in the week (all three Raptors are installed).

Launch next week? ????

Would be another pad flow record.

