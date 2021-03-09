Ручна поклажа — це багаж, який пасажир бере з собою на борт літака, не здаючи в багажне відділення. Однак у кожної авіакомпанії існують правила щодо перевезення такої валізи.

Міжнародні авіалінії України дозволяють взяти лише одну маленьку сумочку в межах найдешевшого економ-тарифу. Інші речі, зокрема пакети з duty free, ноутбуки чи гаманці повинні бути всередині ручної поклажі. Також є можливість придбати додаткову одиницю ручної поклажі за кошти.

Щоб не отримати штраф і зайвих проблем перед польотом, Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з умовами перевезення багажу.

Дізнайтесь, якими повинні бути розмір і вага ручної поклажі, та що можна перевозити в ній.

Розмір ручної поклажі

Авіакомпанія МАУ дозволяє безкоштовно перевозити одну одиницю ручної поклажі. Однак є певні вимоги щодо неї.

Так, дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі в економ-класі — 55х40х20 см із вагою до 7 кг.

Багажні тарифи стандарт і преміум-класів дозволяють габарити до 40х30х10 см із вагою 5 кг.

У бізнес-класі можна провозити до 12 кг ручної поклажі, але з габаритами 55х40х20 см.

Що можна перевозити

На борт літака дозволяють безкоштовно брати — одну тенісну чи бадмінтонну ракетку, або один музичний інструмент. Однак ці речі повинні обов’язково бути у футлярі чи чохлі та не перевищувати розміри 80х40х20 см.

Для всіх пасажирів дозволяється одна одиниця сезонного верхнього одягу та парасоля.

Пасажирам з немовлятами до двох років — одна дорожня сумка (з одягом, туалетним приладдям, іграшками та дитячим харчуванням) вагою до 5 кг та розмірами до 55x40x20 cм.

Пасажирам з обмеженою рухливістю — засоби для переміщення (одна тростина, одна пара милиць або одні ходунки), допоміжне обладнання, необхідне під час польоту та призначені лікарем необхідні ліки.

Всередині ручної поклажі можуть бути розміщені будь-які додаткові речі чи аксесуари (ноутбук, книга, фотоапарат, товари duty free, документи, тощо).

Якщо ваш багаж перевищує норми безкоштовного перевезення, то ви маєте право після оплати перевозити багаж.

Оплата за перевезення понаднормового багажу в один бік становить:

один багаж вагою до 5 кг та з розмірами до 40х30х10 см — €15;

багаж вагою до 12 кг та до 80х40х20 см — €80-150.

Пасажири можуть оплатити багаж понад норму й додаткове місце ручної поклажі в розділі Керування бронюванням не пізніше ніж за 6 годин до вильоту.

Що не можна перевозити

Колючі та ріжучі предмети, зокрема манікюрні ножиці, голки, в’язальні спиці, столові ножі, штопори;

пристрої та іграшки, що імітують усі види зброї;

запальнички у вигляді пістолета;

предмети із затупленими кінцями, якими можна нанести тілесні ушкодження;

вогнепальна зброя, пневматична та інші види зброї;

тварини.

Також не можна перевозити більше ніж 100 мл:

води або будь-яких напоїв (а також супи та сиропи);

креми, лосьйони, масла, парфуми, аерозолі, гелі, пасти;

піна для гоління й антиперспіранти.

Розміщення ручної поклажі у салоні літака

Ручну поклажу розміром до 55х40х20 см слід розміщувати в місці для зберігання речей над сидінням.

Ручну поклажу до 40х30х10 см можна розмістити під переднім кріслом. Також в верхній одяг можна повісити на гачок перед цим же кріслом.

Пасажири, чиї місця розташовані біля аварійних виходів, можуть розмістити ручну поклажу на полицях над аварійними рядами.

МАУ в березні відновила низку міжнародних рейсів

Міжнародні авіалінії України з 1 березня 2021 року відновлять низку рейсів, які були скасовані через карантинні обмеження.

Зокрема, на початку березня МАУ планує відновити рейси з Києва до Женеви та Праги, а наприкінці березня – з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева.

Більше про міжнародні рейси МАУ в березні 2021 читайте на Фактах ICTV.