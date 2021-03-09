До дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка, яке відзначається 9 березня, митця перенесли у віртуальну реальність.

Такий проект запустила компанія ADVIN Ukraine, яка спеціалізується на інтеграції віртуальної та доповненої реальності. Відтепер кожен охочий може “поспілкуватися” з митцем за допомогою гаджета.

Для цього потрібно перейти на сайт проекту та просканувати QR-код за допомогою смартфона. Поет розмовляє у форматі digital — “мовою” спілкування сучасного покоління.

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Наприклад, митець жартує про те, що міг би бути блогером у 2021 році, а якби знав, що його розмістять на стогривневій купюрі, то намалював би себе з усмішкою. За допомогою сервісу можна рухати поета та робити з ним фото.

Тарас Шевченко – український письменник, поет, мислитель і художник. 9 березня 2021 року відзначають 207 річницю від дня його народження.

Як Тарас Шевченко став символом України

Тарас Григорович Шевченко став символом свободи, витривалості та справедливості для українців. Факти ICTV зібрали досягнення Кобзаря, за які його вважають символом України.

Зокрема, поет довів світу, що його нація має повноцінну літературну мову. Також Тарас Шевченко став першим українським дисидентом, був українським етнографом та зробив внесок у пробудження і формування національної свідомості українського народу.

Фото: ADVIN Ukraine