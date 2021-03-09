Міжнародний день діджея щороку відзначають 9 березня. Це професійне свято усіх діджеїв, а також масштабна благодійна акція, яка проводиться представниками клубної індустрії.

У всьому світі у цей день відомі діджеї, радіостанції, студії звукозапису та музичні канали проводять наймасштабніші заходи, а кошти передають дитячим організаціям.

Міжнародний день діджея офіційно заснували в ЮНЕСКО у 2001 році за ініціативою фонду World DJ Fund. Попри те, що такі заходи популярніші в Англії, День діджея відзначають у різних країнах, проводячи тематичні шоу та вечірки.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ​​діджея у СМС, щоб ви потішили людей, які причетні до цієї професії.

Привітання з Днем діджея у СМС

***

Бажаємо роботи відмінні сети,

Щоб ритми окриляли серця,

Щоб музика голосно й довго звучала!

А робота діджея не мала кінця!

***

Ти танцпол запалити вмієш.

Нехай щастить тобі у всім.

Нехай в кар’єрі зростання прибуде.

Гроші нехай приходять в дім.

***

Бажаю бути завжди веселим,

Неначе пісеньки мотив!

Будь бадьорим, міцним і здоровим

І випромінюй лише позитив!

***

Діджею, енергії не шкодуй,

Радуй музикою дорослих і дітей,

Нехай композиції твої мають успіх,

Нехай навколо буде радість і сміх!

Календар свят на березень

Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. У березні святкують Всесвітній день поезії, День таксиста, День театру та інші.

Крім того, у березні професійні свята відзначають Служба безпеки України, Внутрішні війська МВС і працівники ЖКГ.

Дивіться детальний календар свят на березень, щоб не пропустити важливу дату.