Міжнародний день діджея щороку відзначають 9 березня. Це професійне свято усіх діджеїв, а також масштабна благодійна акція, яка проводиться представниками клубної індустрії.
У всьому світі у цей день відомі діджеї, радіостанції, студії звукозапису та музичні канали проводять наймасштабніші заходи, а кошти передають дитячим організаціям.
Міжнародний день діджея офіційно заснували в ЮНЕСКО у 2001 році за ініціативою фонду World DJ Fund. Попри те, що такі заходи популярніші в Англії, День діджея відзначають у різних країнах, проводячи тематичні шоу та вечірки.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем діджея у СМС, щоб ви потішили людей, які причетні до цієї професії.
Привітання з Днем діджея у СМС
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Бажаємо роботи відмінні сети,
Щоб ритми окриляли серця,
Щоб музика голосно й довго звучала!
А робота діджея не мала кінця!
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Ти танцпол запалити вмієш.
Нехай щастить тобі у всім.
Нехай в кар’єрі зростання прибуде.
Гроші нехай приходять в дім.
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Бажаю бути завжди веселим,
Неначе пісеньки мотив!
Будь бадьорим, міцним і здоровим
І випромінюй лише позитив!
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Діджею, енергії не шкодуй,
Радуй музикою дорослих і дітей,
Нехай композиції твої мають успіх,
Нехай навколо буде радість і сміх!
Календар свят на березень
Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. У березні святкують Всесвітній день поезії, День таксиста, День театру та інші.
Крім того, у березні професійні свята відзначають Служба безпеки України, Внутрішні війська МВС і працівники ЖКГ.
Дивіться детальний календар свят на березень, щоб не пропустити важливу дату.