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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

З Міжнародним днем діджея: найкращі СМС-привітання

Міжнародний день діджея щороку відзначають 9 березня. Це професійне свято усіх діджеїв, а також масштабна благодійна акція, яка проводиться представниками клубної індустрії.

диджей

У всьому світі у цей день відомі діджеї, радіостанції, студії звукозапису та музичні канали проводять наймасштабніші заходи, а кошти передають дитячим організаціям.

Міжнародний день діджея офіційно заснували в ЮНЕСКО у 2001 році за ініціативою фонду World DJ Fund.  Попри те, що такі заходи популярніші в Англії, День діджея відзначають у різних країнах, проводячи тематичні шоу та вечірки.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ​​діджея у СМС, щоб ви потішили людей, які причетні  до цієї професії.

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Привітання з Днем діджея у СМС

***

Бажаємо роботи відмінні сети,
Щоб ритми окриляли серця,
Щоб музика голосно й довго звучала!
А робота діджея не мала кінця!

***

Ти танцпол запалити вмієш.
Нехай щастить тобі у всім.
Нехай в кар’єрі зростання прибуде.
Гроші нехай приходять в дім.

***

Бажаю бути завжди веселим,
Неначе пісеньки мотив!
Будь бадьорим, міцним і здоровим
І випромінюй лише позитив!

***

Діджею, енергії не шкодуй,
Радуй музикою дорослих і дітей,
Нехай композиції твої мають успіх,
Нехай навколо буде радість і сміх!

Календар свят на березень

Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. У березні святкують  Всесвітній день поезії, День таксиста, День театру та інші.

Крім того, у березні професійні свята відзначають Служба безпеки України, Внутрішні війська МВС і працівники ЖКГ.

Дивіться детальний календар свят на березень, щоб не пропустити важливу дату.

Фото: Pixabay

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