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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Тараса: привітання у СМС

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День ангела Тараса відзначають 10 березня.

День ангела Тараса: привітання у СМС

Саме цього дня вшановують пам’ять архієпископа Тарасія Константинопольського.

Ім’я Тарас походить від грецького варіанту Тарасіос та означає бунтівник, баламут, неспокійний.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем ангела Тараса, аби ви могли порадувати своїх близьких.

Привітання з Днем ангела Тараса в СМС

*****

Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає!

*****

В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!

*****

Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю,
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі та прекрасні

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*****

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!

*****

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

*****

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тараса,
Прийми привітання!

10 березня в Україні святкують третій день Масляної – Лакомка. Раніше цього дня дівчата проводили так звані з’їзди: разом зі старшими вони одягалися у святкове вбрання і роз’їжджали селом на санях.

Детальніше про святкування третього дня Масляної – Лакомки читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pixabay

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