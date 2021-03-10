Читайте Календар свят на березень 2021

День ангела Тараса відзначають 10 березня.

Саме цього дня вшановують пам’ять архієпископа Тарасія Константинопольського.

Ім’я Тарас походить від грецького варіанту Тарасіос та означає бунтівник, баламут, неспокійний.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем ангела Тараса, аби ви могли порадувати своїх близьких.

Привітання з Днем ангела Тараса в СМС

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Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає!

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В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел покровитель!

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Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю,

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі та прекрасні

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Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

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В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

10 березня в Україні святкують третій день Масляної – Лакомка. Раніше цього дня дівчата проводили так звані з’їзди: разом зі старшими вони одягалися у святкове вбрання і роз’їжджали селом на санях.

Детальніше про святкування третього дня Масляної – Лакомки читайте в матеріалі Фактів ICTV.