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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Дощі, снігопади і штормовий вітер: на Україну насувається циклон

Потужний циклон з північного заходу Європи принесе в Україну 12 березня сильні снігопади з дощем та штормовий вітер.

Погода ICTV

Про це попереджає у соцмережі синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у четвер, 11 березня, українці ще будуть насолоджуватися сухою погодою і сонцем, оскільки антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклон, який наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи.

– 12 березня потужна циклонічність принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром. Але завтра в нас ще буде без опадів, – прогнозує синоптик.

Синоптики Укргідрометцентру підтвердили ускладнення погоди 12 березня. Мокрий сніг з дощем вони обіцяють майже на всій території України, окрім Сходу.

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Погода в Україні у березні 2021

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у березні українцям не варто очікувати температурних рекордів, як і значних дощів та снігопадів.

Детальніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Наталка Діденко

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