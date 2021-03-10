Потужний циклон з північного заходу Європи принесе в Україну 12 березня сильні снігопади з дощем та штормовий вітер.

Про це попереджає у соцмережі синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у четвер, 11 березня, українці ще будуть насолоджуватися сухою погодою і сонцем, оскільки антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклон, який наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи.

– 12 березня потужна циклонічність принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром. Але завтра в нас ще буде без опадів, – прогнозує синоптик.

Синоптики Укргідрометцентру підтвердили ускладнення погоди 12 березня. Мокрий сніг з дощем вони обіцяють майже на всій території України, окрім Сходу.

Погода в Україні у березні 2021

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у березні українцям не варто очікувати температурних рекордів, як і значних дощів та снігопадів.

Детальніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Наталка Діденко