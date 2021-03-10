Гуморина 2021 пройде без вуличних концертів і карнавальної ходи

В Одесі щорічний фестиваль гумору та сатири Гуморина у цьому році пройде без вуличних концертів та карнавальної ходи.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

За її словами, масштабного святкування фестивалю не буде через протиепідемічні заходи, яких потрібно дотримуватися, щоб не допускати подальшого поширення Covid-19. Водночас в Одесі проведуть інші заходи, оскільки 1 квітня у місто приїдуть жителі інших областей.

У місті планують організувати проїзд прикрашених трамваїв з клоунами, замість концертів і карнавалу. Також передбачається, що в Одесі облаштують спеціальні фотозони та проведуть флешмоби.

Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. За всю історію фестивалю гумору його декілька разів скасовували з різних причин. У 2020 році Гуморину скасували через пандемію Covid-19, тоді фестиваль пройшов в онлайн-форматі.

Червона зона

Через складну епідемічну ситуацію Одеська область може потрапити в червону зону протиепідемічної небезпеки. Це може статися вже в кінці березня.

В області заражених на коронавірус почали частіше госпіталізувати, на початку лютого до лікарень потрапляли 20% хворих, в березні – вже 40% заражених. Через безперервну наростальну динаміку регіон ризикує опинитися найближчим часом у червоній зоні.