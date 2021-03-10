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Валентина Летяк |

Масляна і початок Великого посту: церковний календар на березень 2021

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням. На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021.

Календар церковних свят на березень 2021

Також у цьому місяці випадає два дні, коли віряни поминають померлих родичів.

Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.

Важливі дати, на які слід звернути увагу, ми виділили жирним.

Читайте
Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Список церковних свят у березні 2021

  • 1 березня – мученика Памфила пресвітера
  • 2 березня – великомученика Феодора Тирона
  • 3 березня – святителя Лева, папи Римського
  • 4 березня – преподобних Євгена і Макарія сповідників, пресвітерів Антиохійських
  • 5 березня – благовірного князя Ярослава Мудрого
  • 6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)
  • 7 березня – Неділя про Страшний суд, або Неділя м’ясопусна
  • 8 березня – початок Масляної (Сирний тиждень)
  • 9 березня – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі
  • 10 березня – святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського
  • 11 березня – святителя Порфирія, архієпископа Газького
  • 12 березня – преподобного Прокопія Декаполита, сповідника
  • 13 березня – преподобного Василя сповідника
  • 14 березня – Прощена неділя, преподобної мучениці Євдокії
  • 15 березня – початок Великого посту (утримання від їжі), Чистий понеділок
  • 16 березня – Волоколамської ікони Божої Матері
  • 17 березня – преподобного Герасима Вологодського
  • 18 березня – ікони Божої Матері Виховання
  • 19 березня – набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі, ікон Божої Матері Ченстоховська та Благодатне Небо
  • 20 березня – ікони Божої Матері Споручниця грішних
  • 21 березня – преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського
  • 22 березня – Сорок святих або День всіх святих
  • 23 березня – мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина і Руфіна
  • 24 березня – святителя Євфимія, архієпископа Новгородського
  • 25 березня – Ліддської нерукотворної ікони Божої Матері
  • 26 березня – перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського
  • 27 березня – Субота другої седмиці Великого посту
  • 28 березня – святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського
  • 29 березня – мученика Савіна Єгипетського
  • 30 березня – День святого Олексія або Теплого Олекси
  • 31 березня – святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського

Вихідні у березні 2021

У березні 2021 року українці матимуть додатковий вихідний 8 березня, оскільки Міжнародний жіночий день – це державне свято.

Він припадає на понеділок, тому громадяни України відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.

Фото: Pixabay

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