Компанія Apple може провести свою першу презентацію у 2021 році через декілька тижнів. Дату презентації назвали одразу двоє заслужених мережевих інформаторів.

Про плани з проведення онлайн-презентації повідомили Джон Проссер (Jon Prosser) і DuanRui.

За попередньою інформацією, 23 березня 2021 року Apple може представити мітку-маячок AirTags, реліз якої вже декілька разів відкладали, нову лінійку планшетів iPad, зокрема версії Pro та Mini, вкорочені бездротові навушники AirPods, а також телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю.

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Apple випустить знімну батарею для iPhone

Американська компанія Apple планує випустити знімну батарею для iPhone. Вона працюватиме зі смартфонами, які підтримують магнітну систему MagSafe.

Apple розробляє знімна батарею для iPhone більше року. Батарея кріпитиметься до задньої частини телефона. А її прототипи мають білий гумовий корпус. Новий акумулятор забезпечуватиме тільки додатковий час роботи і не є повноцінним захисним чохлом.