Згідно з календарем магнітних бур на березень 2021 року, цього місяця на людей чекає значна активність на Сонці.

Місяць почнеться з магнітної бурі 1 березня. Згідно з класифікацією, буря буде мати рівень G1 – слабка. 2 березня ще відчуватимуться коливання.

Також слабкі коливання – 6, 12, 13 і 15 березня.

Варто приготуватися до слабкої магнітної бурі (G1) 18 і 19 березня. На спад вона піде тільки 20 березня.

Читайте Календар магнітних бур на 2021 рік

Календар магнітних бур ня березнь 2021:

1 березня – слабка магнітна буря (G1);

18 березня – слабка магнітна буря (G1);

19 березня – слабка магнітна буря (G1).

Для кого магнітні бурі небезпечні

Найчастіше від магнітних бур страждають метеозалежні люди, представники старшого покоління, а також ті, хто мають хронічні захворювання. Крім того, коливання негативно позначаються на стані гіпертоніків і гіпотоніків.

Зазвичай люди скаржаться на головний біль, аритмію, перепади тиску, шум у вухах.

Як уникнути проблем зі здоров’ям під час магнітних бур

На цей період краще відмовитися від алкоголю, кави. Стежте за своїм раціоном, в якому не має бути жирної, гострої та занадто солоної їжі.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі.

Місячний календар на березень

Календар за місячними днями вкаже на сприятливі та негативні дні у місяці. Це допоможе у побудові планів та їх реалізації.

Дивіться детальний місячний календар на березень 2021, щоб завчасно знати про негативний вплив місяця.