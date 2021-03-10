Згідно з календарем магнітних бур на березень 2021 року, цього місяця на людей чекає значна активність на Сонці.
Місяць почнеться з магнітної бурі 1 березня. Згідно з класифікацією, буря буде мати рівень G1 – слабка. 2 березня ще відчуватимуться коливання.
Також слабкі коливання – 6, 12, 13 і 15 березня.
Варто приготуватися до слабкої магнітної бурі (G1) 18 і 19 березня. На спад вона піде тільки 20 березня.
Календар магнітних бур ня березнь 2021:
- 1 березня – слабка магнітна буря (G1);
- 18 березня – слабка магнітна буря (G1);
- 19 березня – слабка магнітна буря (G1).
Для кого магнітні бурі небезпечні
Найчастіше від магнітних бур страждають метеозалежні люди, представники старшого покоління, а також ті, хто мають хронічні захворювання. Крім того, коливання негативно позначаються на стані гіпертоніків і гіпотоніків.
Зазвичай люди скаржаться на головний біль, аритмію, перепади тиску, шум у вухах.
Як уникнути проблем зі здоров’ям під час магнітних бур
На цей період краще відмовитися від алкоголю, кави. Стежте за своїм раціоном, в якому не має бути жирної, гострої та занадто солоної їжі.
Більше часу проводьте на свіжому повітрі.
Місячний календар на березень
Календар за місячними днями вкаже на сприятливі та негативні дні у місяці. Це допоможе у побудові планів та їх реалізації.
Дивіться детальний місячний календар на березень 2021, щоб завчасно знати про негативний вплив місяця.