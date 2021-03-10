Домашні улюбленці американських президентів давно перетворилися на справжніх зірок. Особливо виділяються тут чотирилапі Барака Обами – португальські водяні собаки Бо та Санні.

Про них написали книгу, знімали телешоу, а Мішель Обама навіть скаржилася, що розклад дня у її собак більш завантажений, ніж у неї. Але є в такій увазі до тварин і елемент політичної технології,- впевнені фахівці.

Та для політиків домашні тварини – це не лише вірні друзі чи частина іміджу. Використовують їх навіть у серйозних дипломатичних справах при вирішенні геополітичних питань.

Лабрадора на прізвисько Кенні Володимир Путін несподівано привів із собою в 2007-му на зустріч з Ангелою Меркель, під час якої обговорювали будівництво Північного потоку. Він знав, що Меркель боїться і не любить собак.

Та не лише залякувати домашніми улюбленцями можна на офіційних перемовинах, а й навпаки, створювати сприятливу атмосферу.

Колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко згадує, що йому домашні тварини теж допомагали під час дипломатичної кар’єри.

Українські політики теж намагаються не відставати від західних. От тільки хизуються своїми домашніми улюбленцями переважно у соцмережах.

Політики стверджують, що домашні улюбленці часто рятують їх від стресу на роботі.

Собака керівника фракції Голос Ярослава Железняка на його весіллі виносила обручки.

Джек Расел Густаво – пес дипломатичний. Разом з родиною Кулеби вже був у довгостроковому відрядженні у Франції. На міжнародній арені, зізнається Кулеба, собача тематика часто допомагає знаходити спільну мову.

Як захистити домашніх тварин від Covid-19

Поки не відомо, чи в поширенні коронавірусу серед людей тварини відіграють якусь роль. У будь-якому випадку дотримання заходів безпеки допоможе захистити як людей, так і їх домашніх улюбленців.

Про це заявила офіційна представниця американського Центру профілактики та контролю захворюваності доктор Кейсі Бартон Бехравеш 1 лютого.