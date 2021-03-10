Погода у березні 2021 року, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, буде в межах середніх багаторічних значень.

Зокрема, середня місячна температура першого місяця весни коливатиметься в межах 0 +6 градусів.

Цей показник близький до середніх багаторічних значень.

Щодо опадів – тут теж не має бути сюрпризів. Місячна кількість очікується на рівні 26-50 мм, в гірських районах – до 40-85 мм.

За даними багаторічних спостережень, у березні середня місячна температура повітря зазвичай – від -3 до +2, на Закарпатті та крайньому Півдні – місцями +3 +6.

Водночас абсолютний температурний мінімум становить -22 -37, на півдні – від -11 до -27 градусів.

Абсолютний максимум – від +16 до +29.

Передбачення бабака Тимка на весну 2021

2 лютого бабак-провісник Тимко III спрогнозував, що весна 2021 в Україну прийде через шість тижнів.

Коли його розбудили після зимової сплячки, він не зміг побачити свою тінь, оскільки в цей день була хмарна погода.