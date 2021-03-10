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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Витік гелію в двигун: Маск назвав причину вибуху корабля Starship після посадки

Причиною вибуху корабля Starship став витік гелію в двигун під час приземлення.

Витік гелію в двигун: Маск назвав причину вибуху корабля Starship після посадки

Про це через тиждень після запуску написав засновник SpaceX Ілон Маск.

За його словами, через часткове потрапляння гелію з паливного бака, двигуну SN10 не вистачало потужності, що призвело до поломки опор на швидкості 10 м/с і частини нижній частині оболонки.

– Множинні виправлення (робимо, – Ред.) в роботі для SN11 (наступного прототипу Starship, – Ред.), – написав Маск.

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4 березня американська космічна компанія SpaceX запустила десятий прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Напередодні старту SN10 засновник компанії Ілон Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно зі ймовірністю 60%.

Однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.

Фото: Depositphotos

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