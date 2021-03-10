Витік гелію в двигун: Маск назвав причину вибуху корабля Starship після посадки

Причиною вибуху корабля Starship став витік гелію в двигун під час приземлення.
Про це через тиждень після запуску написав засновник SpaceX Ілон Маск.
За його словами, через часткове потрапляння гелію з паливного бака, двигуну SN10 не вистачало потужності, що призвело до поломки опор на швидкості 10 м/с і частини нижній частині оболонки.
– Множинні виправлення (робимо, – Ред.) в роботі для SN11 (наступного прототипу Starship, – Ред.), – написав Маск.
SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.
— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021
4 березня американська космічна компанія SpaceX запустила десятий прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship.
Напередодні старту SN10 засновник компанії Ілон Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно зі ймовірністю 60%.
Однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.