Витік гелію в двигун: Маск назвав причину вибуху корабля Starship після посадки

Причиною вибуху корабля Starship став витік гелію в двигун під час приземлення.

Про це через тиждень після запуску написав засновник SpaceX Ілон Маск.

За його словами, через часткове потрапляння гелію з паливного бака, двигуну SN10 не вистачало потужності, що призвело до поломки опор на швидкості 10 м/с і частини нижній частині оболонки.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021