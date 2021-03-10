Американська компанія Apple випустить навушники AirPods3, які будуть схожі на версію Pro 2020 року. Однак у нових навушників буде більш коротка ніжка.

AirPods 3 матимуть змінні силіконові вкладиші, систему активного шумозаглушення, збільшений час автономної роботи, удосконалені мікрофони і нову версію Bluetooth.

Навушники стануть компактніші. Кейс за розмірами буде подібний до кейсів першого і другого покоління AirPods і AirPods Pro.

Презентація таких навушників відбудеться приблизно 23 березня.







Як виглядатимуть AirPods 3: розсекречено дизайн нових навушників від Apple / 2 фотографии

Окрім цього, Apple планує створювати AirPods, використовуючи у виробництві скло.

Навушники матимуть зовнішню відкриту поверхню, а верхній корпус буде з ламінованої скляної чаші.

Джерело: Gizmochina