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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Як виглядатимуть AirPods 3: розсекречено дизайн нових навушників від Apple

Американська компанія Apple випустить навушники AirPods3, які будуть схожі на версію Pro 2020 року. Однак у нових навушників буде більш коротка ніжка.

AirPods

AirPods 3 матимуть змінні силіконові вкладиші, систему активного шумозаглушення, збільшений час автономної роботи, удосконалені мікрофони і нову версію Bluetooth.

Навушники стануть компактніші. Кейс за розмірами буде подібний до кейсів першого і другого покоління AirPods і AirPods Pro.

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Презентація таких навушників відбудеться приблизно 23 березня.

  • Як виглядатимуть AirPods 3: розсекречено дизайн нових навушників від Apple
  • Як виглядатимуть AirPods 3: розсекречено дизайн нових навушників від Apple
  • Як виглядатимуть AirPods 3: розсекречено дизайн нових навушників від Apple
  • Як виглядатимуть AirPods 3: розсекречено дизайн нових навушників від Apple
Як виглядатимуть AirPods 3: розсекречено дизайн нових навушників від Apple / 2 фотографии

Окрім цього, Apple планує створювати AirPods, використовуючи у виробництві скло.

Навушники матимуть зовнішню відкриту поверхню, а верхній корпус буде з ламінованої скляної чаші.

Джерело: Gizmochina

Фото: Depositphotos

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