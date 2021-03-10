11 березня – 70-й день року. Які свята відзначають цього дня та які прикмети існують, читайте на Фактах ICTV.
11 березня – яке сьогодні свято
Цього дня відзначають Всесвітній день сантехніка. Проходить свято під егідою Всесвітньої ради із сантехніки – The World Plumbing Council.
За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святителя Порфирія, який був архієпископом у V столітті.
Іменини 11 березня
День ангела святкують святкують Іван та Микола.
Прикмети на 11 березня
- Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай.
- Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним.
- Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління.
- Якщо вранці туман, то день буде сонячним.
Що не можна робити 11 березня
- Не можна займатись садівництвом.
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
- Не можна гучно розмовляти та лаятися.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
Календар свят на рік
З 15 березня починається Великий піст.
Він триватиме до Великодня 2 травня.
Детальніше про свята дивіться у церковному календарі на 2021 рік.