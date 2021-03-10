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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День сантехніка: яке свято 11 березня

11 березня – 70-й день року. Які свята відзначають цього дня та які прикмети існують, читайте на Фактах ICTV.

День сантехніка: яке свято 11 березня

11 березня – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають Всесвітній день сантехніка. Проходить свято під егідою Всесвітньої ради із сантехніки – The World Plumbing Council.

За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святителя Порфирія, який був архієпископом у V столітті.

Іменини 11 березня

День ангела святкують святкують Іван та Микола.

Прикмети на 11 березня

  • Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай.
  • Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним.
  • Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління.
  • Якщо вранці туман, то день буде сонячним.
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Що не можна робити 11 березня

  • Не можна займатись садівництвом.
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.
  • Не можна гучно розмовляти та лаятися.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.

Календар свят на рік

З 15 березня починається Великий піст.

Він триватиме до Великодня 2 травня.

Детальніше про свята дивіться у церковному календарі на 2021 рік.

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