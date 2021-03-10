11 березня – 70-й день року. Які свята відзначають цього дня та які прикмети існують, читайте на Фактах ICTV.

11 березня – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають Всесвітній день сантехніка. Проходить свято під егідою Всесвітньої ради із сантехніки – The World Plumbing Council.

За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святителя Порфирія, який був архієпископом у V столітті.

Іменини 11 березня

День ангела святкують святкують Іван та Микола.

Прикмети на 11 березня

Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай.

Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним.

Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління.

Якщо вранці туман, то день буде сонячним.

Що не можна робити 11 березня

Не можна займатись садівництвом.

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Не можна гучно розмовляти та лаятися.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Календар свят на рік

З 15 березня починається Великий піст.

Він триватиме до Великодня 2 травня.

Детальніше про свята дивіться у церковному календарі на 2021 рік.