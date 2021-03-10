Католицький Великдень у 2021 році в Україні святкуватимуть 4 квітня – майже на місяць раніше православного. У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння припадає на 2 травня.

Свято одне, але різні дати, оскільки використовують різні календарі: католики – григоріанський, а православні – юліанський.

Водночас іноді дати збігаються. Востаннє це було в 2017 році, а наступного разу буде у 2025-му.

Однак у всіх християн Великдень не має постійної дати, тобто це перехідне свято.

Церковні свята в Україні у 2021

Усі важливі для православних вірян дати ми зібрали у церковному календарі на 2021 рік.

Тут також є інформація про те, коли цього року Масляна, Великий та інші багатоденні й одноденні пости, поминальні дні.