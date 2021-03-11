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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Air Serbia починає тестувати електронні Covid-паспорти

Національна сербська авіакомпанія Air Serbia одна з перших розпочинає тестування електронних Covid-паспортів.

Air Serbia починає тестувати електронні Covid-паспорти

Йдеться про спеціальний мобільний застосунок для подорожей в умовах пандемії IATA Travel Pass.

Тестуватимуть його спільно з Міжнародною  асоціацією повітряного транспорту на рейсах Белград-Цюріх.

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IATA Travel Pass дає змогу зберігати дані про тестування на коронавірус, а також ділитися ними з авіакомпанією ще до прибуття в аеропорт.

Застосунок також надсилатиме оновлену інформацію про карантинні обмеження в різних країнах.

Паспорти здоров’я

Китайський месенджер Wechat запускає власну версію міжнародного сертифіката здоров’я для туристів.

Китайський паспорт здоров’я демонструватиме результати тестів на антитіла IgG, а також наявність або відсутність щеплення від Covid-19.

Джерело: Euractiv

Фото: Depositphotos

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