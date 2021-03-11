Національна сербська авіакомпанія Air Serbia одна з перших розпочинає тестування електронних Covid-паспортів.
Йдеться про спеціальний мобільний застосунок для подорожей в умовах пандемії IATA Travel Pass.
Тестуватимуть його спільно з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту на рейсах Белград-Цюріх.
IATA Travel Pass дає змогу зберігати дані про тестування на коронавірус, а також ділитися ними з авіакомпанією ще до прибуття в аеропорт.
Застосунок також надсилатиме оновлену інформацію про карантинні обмеження в різних країнах.
Паспорти здоров’я
Китайський месенджер Wechat запускає власну версію міжнародного сертифіката здоров’я для туристів.
Китайський паспорт здоров’я демонструватиме результати тестів на антитіла IgG, а також наявність або відсутність щеплення від Covid-19.
Джерело: Euractiv