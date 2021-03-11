Компанія Apple запускає новий піддомен з україномовною версією свого офіційного сайту. Він вже з’явився на веб-порталі компанії.

Сайт має назву apple.com/ua і більшість інформації на ньому досі подана англійською, українською перекладена лише частина.

Компанія додала перелік офіційних продавців своєї продукції в Україні, а також список сервісних центрів Apple.

Презентація Apple 2021

Мережеві інформатори повідомляють, що презентація нових гаджетів Apple може відбутися вже найближчими тижнями.

Apple може представити мітку-маячок AirTags, нову лінійку планшетів iPad, вкорочені бездротові навушники AirPods, а також телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю.

Про проведення презентації повідомили Джон Проссер (Jon Prosser) і DuanRui.