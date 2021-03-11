Компанія Apple запускає новий піддомен з україномовною версією свого офіційного сайту. Він вже з’явився на веб-порталі компанії.
Сайт має назву apple.com/ua і більшість інформації на ньому досі подана англійською, українською перекладена лише частина.
Компанія додала перелік офіційних продавців своєї продукції в Україні, а також список сервісних центрів Apple.
Презентація Apple 2021
Мережеві інформатори повідомляють, що презентація нових гаджетів Apple може відбутися вже найближчими тижнями.
Apple може представити мітку-маячок AirTags, нову лінійку планшетів iPad, вкорочені бездротові навушники AirPods, а також телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю.
Про проведення презентації повідомили Джон Проссер (Jon Prosser) і DuanRui.