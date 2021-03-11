Широкий четвер був найвеселішим днем Масляної. Цього дня можна було подивитися на захоплюючі бої на кулаках, вистави в кумедних костюмах, а також взяти участь у перетягуванні каната.

Катання на конях і різні забави супроводжувалися частуваннями та радісними піснями. Крім того, розгуляй славився стрибками через вогнище.

Переломним четвертий день Масляної називали через те, що весна нарешті вступала у свої законні права.

Також цей день вважали часом перемир’я. Люди вирішували всі конфлікти, щоб вступити у Великий піст без образ і розбіжностей.

Широкий четвер був своєрідним сплеском негативної енергії, яка накопичувалась за зиму.

Млинці є головним частуванням на Масляну. Наші предки вірили, що млинець символізує сонце, бо він такий же круглий і гарячий.

За повір’ями, разом із масляними млинцями людині передається могутність і тепло небесного світила.

Також традиція пекти млинці на Масляну пов’язана з прагненням людей вмовити сонце за допомогою смачної випічки зігріти холодну землю.

Сім рецептів начинок для млинців на Масляну 2021 можна знайти в матеріалі Фактів ICTV.