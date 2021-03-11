День ангела Анни святкують кілька разів на рік, зокрема 11 березня. У перекладі з давньогрецької ім’я Анна означає благодать.

Дівчата з таким іменем характеризуються сором’язливістю, працьовитістю та особливою щирістю. Анни дуже довірливі та допитливі, завжди люблять дізнаватися нове та бути незалежними.

Привітайте дорогих вам дівчат і жінок з Днем ангела Анни. Факти ICTV підготували привітання в СМС і картинках.

День ангела Анни – молитва

У цей день жінкам варто звернутися до Святої Анни та попросити у неї допомоги.

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Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.

СМС-привітання з Днем ангела Анни

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Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

А очі сяяли твої,

Хай янгол щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

Щоб мрії здійснились твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес —

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Привітання у картинках з Днем ангела Анни

Календар церковних свят на березень

Перший місяць весни має чимало важливих церковних дат. Одне з найважливіших свят – Прощену неділю, відзначають 14 березня.

Дивіться детальний календар церковних свят на березень 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.