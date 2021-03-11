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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

День ангела Анни: молитва, листівки та привітання у СМС

День ангела Анни святкують кілька разів на рік, зокрема 11 березня. У перекладі з давньогрецької ім’я Анна означає благодать.

жінка, дівчина

Дівчата з таким іменем характеризуються сором’язливістю, працьовитістю та особливою щирістю. Анни дуже довірливі та допитливі, завжди люблять дізнаватися нове та бути незалежними.

Привітайте дорогих вам дівчат і жінок з Днем ангела Анни. Факти ICTV підготували привітання в СМС і картинках.

День ангела Анни – молитва

У цей день жінкам варто звернутися до Святої Анни та попросити у неї допомоги.

***

Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.

СМС-привітання з Днем ангела Анни

***

Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
А очі сяяли твої,
Хай янгол щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!

***

Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії здійснились твої,
А ще безхмарних, теплих днів!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес —
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

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Привітання у картинках з Днем ангела Анни

з Днем ангела Анни

привітання з Днем ангела Анни

привітання у картинках з Днем ангела Анни

листівки з Днем ангела Анни

привітання з Днем ангела Анни

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