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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

З днем ангела Сергія: яскраві листівки і привітання

11 березня відзначають День ангела Сергія. Ім’я латинського походження і прийшло до нас від родового римського імені Sergius — високий, ясний, поважний.

Хлопець з гітарою

Не дивно, що це ім’я досить поширене, і є багато святих покровителів з ним — Сергій Печерський, Сергій Петроградський, Сергій Радонезький.

Сергій енергійна людина, яка здатна співпереживати та розуміти людину. У роботі імениник сумліний й відповідальний. Він завжди виконує свої обіцянки і любить допомогти.

Сергійко найчастіше захоплюється музикою й кіно. Він завжди активний учасник у художній самодіяльності. Тому хлопці з цим ім’ям часто стають акторами, композиторами чи художниками.

Не забуває й парубок про своїх рідних і близьких. Він турботливий у відносинах зі своїми батьками. Окрім того, Сергій ні в якому випадку не образить свого друга чи товариша.

Щодо другої половинки, то хлопцеві до вподоби спокійні й ласкаві жінки. Він завжди готовий допомогти коханій у господарських справах по будинку.

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Календар свят на березень 2021

Імениник не любитель гучних посиденьок, але із задоволенням відзначає календарні свята і дні народження. Тож подаруйте Сергію оригінальну чоловічу картинку чи вірш від Фактів ICTV — йому точно сподобається.

***

Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел хоронитель,
Хай буде поруч завжди!
Щоб кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба нехай подарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

День ангела Сергея

***

Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

День ангела Сергея

***

Ти, Сергій, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

День ангела Сергея

***

Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

Календар церковних свят на березень 

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Також у цьому місяці випадає два дні, коли віряни поминають померлих родичів. Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.

Детальний календар церковних свят 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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