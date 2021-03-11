День святого Патрика 2021: коли і як святкувати

День святого Патрика — ірландське національне свято, яке щорічно відзначають 17 березня.

Протягом багатьох років до свята додалось багато звичаїв і традицій, зокрема знаменитий трилисник, зелений одяг, танці кейлі, лепрекони, пиво, а також гучні паради й фестивалі.

День святого Патрика відзначають у всьому світі. Недаремно кажуть, що в цей день кожен може стати ірландцем, якщо забажає.

Свято вважається всенародним саме завдяки переплетенню християнських та язичницьких традицій. Воно триває 5 днів, однак самі запальні гуляння проходять 17 березня.

У цей день відбуваються масштабні вуличні паради, який очолює візок з фігурою святого Патрика. Люди в яскравих костюмах, переважно зеленого кольору, з фольклорними піснями і танцями кейлі весело йдуть до собору cв. Патрика.

Окрім того, на вулицях влаштовують театралізовані вистави, а в пабах збираються охочі осушити чарку Патрика, яка вимірює в галонах кількість випитого напою.

Щорічно у цей день люди планують паломництво в Чистилище святого Патрика, яке асоціюється з покаянням і духовним зціленням. Всі, хто прийшов в святилище покаятись, отримають прощення за свої гріхи.

Традиційно День святого Патрика святкують з віскі чи елем. В стакан з напоєм кладуть трилисник, а допивши, викидають його на щастя через ліве плече. Цей ритуал називається осушити трилисник.

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Свято прийнято зустрічати в зеленому одязі (зелений — колір весни, Ірландії і трилисника). Бажано також прикрасити свій костюм гілочкою трилисника та ірландським прапором.

Традиційними стравами для святкового столу є баранина з тушкованою капустою, м’ясні запіканки з беконом і картопляний хліб. Багато страв готуються з додаванням пива. Також печуть в формі трилисника солодощі, вкриті смарагдовою глазур’ю.

Хоча свято припадає на пост, м’ясо ірландці в цей день їдять. Окрім того, вважається, що святий Патрик перетворює м’ясо в рибу.

Сьогодні День святого Патрика — свято весни і радості. Воно відоме гучними костюмованими парадами з духовими оркестрами, святкуваннями в англійських та ірландських пабах, кельтською музикою і пивом.

Календар церковних свят на березень

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Також у цьому місяці випадає два дні, коли віряни поминають померлих родичів — Вселенська поминальна субота припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту — на 27 березня.

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