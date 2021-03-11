Гороскоп 2021 на березень – все знаки зодіаку

Докладний гороскоп на березень 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova). Березень – один з найсприятливіших місяців 2021 року. Якщо ви почали зміни у попередньому місяці, то у березні ви будете рухатися до реалізації своїх цілей.

Більшість знайдуть душевний спокій, задоволення, що сприяє гармонії в особистих і ділових взаєминах.

З 4 березня Марс увійде в знак Близнюки, активність людей зросте, особливо в утвердженні своєї думки. Всі налаштовані на сприйняття і передачу інформації, що може бути використано фахівцями з реклами.

У цей період з’являються лідери, які формують громадську думку. Збільшується потік інформації, люди починають більш активно вчитися, відвідують лекції, семінари, онлайн-заходи, хоча інтересу до навчання надовго не вистачає. Найбільш вдалий період для стартапів, нових проектів, розрахованих на короткостроковий період. Гарний час для ділових поїздок, переговорів, які передбачають швидкі висновки і рішення. Зв’язки встановлюються досить швидко, переходять до головного питання і також легко розпадаються.

Овен

Місяць вирішення багатьох завдань, поява ідей, набуття натхнення, але проблеми створює поспішність і поверховість, внаслідок цього до кінця місяця може накопичитися безліч незавершених справ.

Фізична активність допомагає налагодити взаємини з близькими та коханими. Зовнішні подразники відволікають увагу, складно сконцентруватися на одному поставленому завданні. Стриманість і відсутність поспіху допоможе уникнути безлічі проблем.

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Гарний час для змін, легше пристосовуватися до нових умов. Для творчої діяльності, березень виявиться дуже успішним.

Телець

Сприятливий період – романтика, творчість і гармонія присутня у всіх сферах життя. Надмірна чутливість і нестійкість настрою є головними перешкодами у процесі досягнення цілей.

Вдало складаються поїздки, зв’язки із зарубіжними партнерами. Інтерес до культури та мистецтва матиме позитивний вплив на вашу професійну діяльність і повсякденні справи. Період сприятливий для таємних справ або роботи на самоті. Можливе поліпшення перебігу деяких захворювань, пов’язаних з гормональною сферою і розбалансуванням обміну речовин в організмі.

Близнюки

Виявляється імпульсивність, войовничість, запальність, з’являється потреба активно проявитися, розірвати обставини, що стримують, звернути на себе увагу.

Проблеми виникають через схильність втручатися в будь-які ризиковані ситуації, необдумані вчинки і ухвалення поспішних рішень. Не варто намагатися досягти всього й одразу, перевищуючи свої можливості і повноваження – ваші ресурси і можливості обмежені в цей період. Для оточуючих ваш характер і поведінка проявляється подібно спалахам блискавки, а це може злякати певних людей.

Рак

Ви відчуваєте внутрішню свободу і розкутість, почуття радості і впевненості у собі. Певні бажання виконуються, допомога приходить з несподіваного боку.

Найкращий період для серйозних розмов і усунення проблем з партнерами, друзями і однодумцями. З їхньої допомоги ви знайдете у житті найкращі сторони. Громадська діяльність і соціальна активність відкривають нові сприятливі перспективи. Слушна нагода для покупки дорогих речей, нерухомості, вирішення юридичних питань, залагодження суспільних і фінансових справ.

Лев

Ви відчуєте прилив бадьорості, а для людей, які вас оточують, стаєте особливо значущими. Після напруженого попереднього місяця, березень принесе значні поліпшення. За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності, вам багато чого вдається.

Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку керівника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Не виключено залучення в службовий роман. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ.

Діва

У вас прокидається дух протиріччя, ви можете вимовляти те, про що згодом пошкодуєте. Незібраність і нервозність може призвести до провалу ділових переговорів. Можливі суперечки в особистому житті і на роботі через ідеї та думки. Але якщо ви приборкаєте свою самовпевненість, то зможете знайти чимало спільних тем з діловими партнерами, компаньйонами і керівництвом.

Краще не вступати у суперечки з представниками офіційних органів і відкласти візити до державних установ.

Терези

Період зміцнення дружніх стосунків, ефективної колективної діяльності і рівноправності у партнерстві. Відбувається оновлення чуттєвого сприйняття світу, з’являється новизна, свіжість почуттів.

Несподіваний творчий прояв тільки вітається, оригінальні плани втілюються у життя. Несподівані знайомства, захоплення, романтичні пригоди можуть привести до розриву старих зв’язків. Також, можливі непередбачені розв’язки любовних історій. На початку березня з’являється багато незвичайних контактів і романтичних зустрічей.

Скорпіон

Посилюються почуття, любовні переживання. З’являються можливості почати все з чистого аркуша, особливо у сфері взаємин.

Можуть з’явитися незвичайні фантазії і бажання. Під впливом емоцій дії часто непослідовні. Може виринути інформація про зраду або обман, що створить плутанину у стосунках. Бійтеся шахрайства та крадіжок, помилок у фінансових питаннях. Якщо ви пов’язані з творчою сферою, дизайном, архітектурою, скульптурою, то це буде плідний період.

Стрілець

Період великих досягнень і стабілізації життєвих умов. Складаються сприятливі умови для професійного успіху, стане можливим те, що раніше було вам недоступне.

Сприятливий час для створення серйозного і довгострокового ділового проекту, результатом стане надійне становище у суспільстві. Вам сприятимуть високопоставлені особи, керівники, особливо представники старшого покоління. Ваші особисті потенційні можливості перебувають на висоті, сила творчості допоможе досягти чудових результатів, якщо сконцентруватися на одній меті.

Козеріг

Позитивно розвиваються всі справи з грошима, майном, земельними ділянками. Ділові зв’язки, які встановляться у цей час, будуть дуже цінними для майбутнього. Здоров’я у цей період має стабілізуватися, а симптоми хронічних захворювань на деякий час зникнуть.

Сприятливий час для діяльності, пов’язаної із законом, політикою або адміністративною відповідальністю. Гарний час для отримання додаткової освіти, удосконалення навичок, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Водолій

Розширюється коло спілкування, відбувається переоцінка цінностей, з’являються нові перспективи, досягаються цілі. Цей період варто використати для впровадження та просування довгострокових проектів, укладення тривалих контрактів, роботи, яка вимагає великого зосередження, наполегливості, витривалості і концентрації.

За умов терпіння у діях і обдуманості кроків, ви закладете прекрасний фундамент подальшому матеріальному процвітанню, просуванню у кар’єрі і суспільному становищу, професійних і особистих успіхів.

Риби

Можливий прибуток, завдяки вдалим діям у минулому. Ймовірна залученість у політику, держструктури, прийняття на себе адміністративної відповідальності, розширення обов’язків.

Події цього періоду мають величезну значимість для вашого подальшого життя. Підвищується ваша фізична рухливість, легкість на підйом. Під час ведення справ слід звернути увагу на схильність до необдуманих вчинків, поспішних рішень, неприборканих фінансових амбіцій. Якщо вам не вистачало рішучості щось здійснити, використайте цей період.