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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Коли починається Великий піст 2021 – дата

Великий піст завжди починається в різний час і є найсуворішим. Він приурочений до Світлого Христового Воскресіння – головної події в церковному календарі.

Великий піст 2021

У 2021 році він розпочнеться 15 березня і триватиме до 1 травня, а Великдень віряни святкуватимуть 2 травня.

Протягом 48 днів посту, щоб очиститися від гріхів та підготувати свою душу до світлого свята, необхідно відмовитися від певних продуктів, розваг та задоволень, присвячуючи багато часу самопізнанню та молитвам.

Перші 40 днів Великого посту символізують похід Ісуса Христа в пустелю, протягом якого він нічого не їв та піддавався спокусам.

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Два дні припадає на Лазареву суботу та Вербну неділю (в’їзд Господній в Єрусалим).

Завершує піст Страсний тиждень, який символізує останні сім днів життя Христа.

Церковні свята у 2021

У церковному календарі на 2021 рік зібрані всі великі православні свята, а також інформація про те, коли багатоденні й одноденні пости, поминальні дні.

На які дати слід звернути увагу, дивіться у повному православному календарі на 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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