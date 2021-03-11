SkyUp запускає нові рейси до Стамбула: звідки літатиме та ціни

Українська авіакомпанія SkyUp збільшує кількість вильотів до Туреччини та запускає нові рейси до Стамбула з Харкова та Запоріжжя.

Вильоти здійснюватимуться кілька разів на тиждень.

Розклад рейсів:

Харків – Стамбул – Харків: вівторк, четвер та неділя;

Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя: вівторок, п’ятниця та неділя.

Перший рейс з Харкова запланований на 29 квітня, із Запоріжжя – 28 травня.

Ціни:

Харків – Стамбул: від 1 286 грн (без багажу);

Запоріжжя – Стамбул: від 1 272 грн (без багажу).

Читайте Wizz Air запустить рейси з Києва до Бургаса

Рейси SkyUp

У лютому авіакомпанія SkyUp анонсувала запуски рейсів з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова до грузинських міст Тбілісі та Батумі.

Кількість вильотів за цими напрямками планують збільшувати.

Детальніше про рейси SkyUp читайте на Фактах ICTV.

Джерело: SkyUp