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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

SkyUp запускає нові рейси до Стамбула: звідки літатиме та ціни

Українська авіакомпанія SkyUp збільшує кількість вильотів до Туреччини та запускає нові рейси до Стамбула з Харкова та Запоріжжя.

SkyUp

Вильоти здійснюватимуться кілька разів на тиждень.

Розклад рейсів:

  • Харків – Стамбул – Харків: вівторк, четвер та неділя;
  • Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя: вівторок, п’ятниця та неділя.

Перший рейс з Харкова запланований на 29 квітня, із Запоріжжя – 28 травня.

Ціни:

  • Харків – Стамбул: від 1 286 грн (без багажу);
  • Запоріжжя – Стамбул: від 1 272 грн (без багажу).
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Рейси SkyUp

У лютому авіакомпанія SkyUp анонсувала запуски рейсів з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова до грузинських міст Тбілісі та Батумі.

Кількість вильотів за цими напрямками планують збільшувати.

Детальніше про рейси SkyUp читайте на Фактах ICTV.

Джерело: SkyUp

Фото: Depositphotos

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