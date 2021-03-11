SkyUp запускає нові рейси до Стамбула: звідки літатиме та ціни

Українська авіакомпанія SkyUp збільшує кількість вильотів до Туреччини та запускає нові рейси до Стамбула з Харкова та Запоріжжя.
Вильоти здійснюватимуться кілька разів на тиждень.
Розклад рейсів:
- Харків – Стамбул – Харків: вівторк, четвер та неділя;
- Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя: вівторок, п’ятниця та неділя.
Перший рейс з Харкова запланований на 29 квітня, із Запоріжжя – 28 травня.
Ціни:
- Харків – Стамбул: від 1 286 грн (без багажу);
- Запоріжжя – Стамбул: від 1 272 грн (без багажу).
Рейси SkyUp
У лютому авіакомпанія SkyUp анонсувала запуски рейсів з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова до грузинських міст Тбілісі та Батумі.
Кількість вильотів за цими напрямками планують збільшувати.
Детальніше про рейси SkyUp читайте на Фактах ICTV.
Джерело: SkyUp