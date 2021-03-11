Погода в Україні в суботу, 13 березня, буде з опадами, а вже в неділю, 14 березня, буде сухо.

У суботу, 13 березня, сніжитиме в Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Дощитиме – в західних областях та на Півдні України.

На Півночі температура вдень буде до +8°, уночі – до -5°.

На Півдні денна температура – до +8°, нічна – до +1°.

У західних регіонах буде сонячно всюди, крім Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Синоптики прогнозують до +9° вдень та до +1° вночі.

На Сході України передбачається сніг. Температура повітря вдень становитиме до +4° та -7° уночі.

У центральних областях переважно без опадів. Денна температура становитиме до +8°, нічна – до -4°.

У Києві очікується мокрий сніг лише вночі. Удень слід чекати до +8° та до -2° уночі.

У неділю, 14 березня, буде хмарно на Півночі та Заході, на решті території – сонячно.

На Півночі температура повітря становитиме до +8° удень та +2° уночі.

На Півдні температура повітря прогріється до +11° удень. Уночі синоптики обіцяють до +5°.

На Заході – без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме до +9 та до +2° уночі.

На Сході синоптики прогнозують до +6° удень та +1° уночі.

У центральних областях температура повітря становитиме до +7° удень та до +2° уночі.

У столиці удень буде до +7°, уночі – до +2°.

Погода в Україні 11 березня

Погода 11 березня в Україні буде сухою та морозною. У більшості областях очікується сонячна погода.

Вітер – переважно південно-східний, його швидкість досягне 5-10 м/с. Детальніше про погоду в Україні 11 березня читайте в матеріалі Фактів ICTV.