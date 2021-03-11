SpaceX запустила в космос ще 60 інтернет-супутників Starlink

Космічна компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 на орбіту з 60 супутниками для поповнення орбітального угрупування мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Так, Falcon 9 запустили з 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (Флорида) о 10.30 за київським часом.

Приблизно через 1.05 після запуску ракета повинна вивести всі супутники на орбіту. А через вісім хвилин після старту перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX повинна здійснити керовану вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Just Read the Instructions, яка знаходиться в Атлантиці приблизно в 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Це вже 21-й запуск на орбіту інтернет-супутників, починаючи з 2019 року. Орбітальне угруповання SpaceX нині складається з 1 203 космічних апаратів.

Загалом космічна компанія планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів для створення повномасштабної мережі, що забезпечить жителів Землі широкосмуговим доступом в Інтернет із будь-якого куточку планети. Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в $10 млрд.

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SpaceX скасувала запуск ракети-носія зі супутниками

Нещодавно SpaceX скасувала запуск Falcon 9 з 60 супутниками Starlink. Виліт скасували трохи більше як за одну хвилину до запланованого старту.

Однак компанія не називає причину відміни запуску ракети.