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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Укрзалізниця продовжила заборону на продаж квитків до червоної зони

Укрзалізниця продовжила заборону на продаж квитків до областей червоної зони карантину до 19 березня.

Укрзалізниця поїзд

Обмеження стосуватимуться також посадки та висадки пасажирів у Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

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УЗ повідомила, що обмеження знімуть тільки після того, як ці області вийдуть з червоної зони адаптивного карантину. Натомість спецрейси продовжать курсувати.

Спецрейси до червоних зон

Укрзалізниця готова запустити додаткові потяги в червоні регіони за умови збільшення кількості таких областей.

Про це повідомив виконувач обов’язків члена правління Укрзалізниці, директор філії Пасажирська компанія Олександр Перцовський на прес-конференції і додав, що квитки на ці рейси продаватимуть у обсязі 50%, щоб гарантувати безпечне перевезення пасажирів.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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