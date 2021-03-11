Укрзалізниця продовжила заборону на продаж квитків до областей червоної зони карантину до 19 березня.

Обмеження стосуватимуться також посадки та висадки пасажирів у Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Читайте Кабмін розширив перелік обмежень для червоної зони карантину

УЗ повідомила, що обмеження знімуть тільки після того, як ці області вийдуть з червоної зони адаптивного карантину. Натомість спецрейси продовжать курсувати.

Спецрейси до червоних зон

Укрзалізниця готова запустити додаткові потяги в червоні регіони за умови збільшення кількості таких областей.

Про це повідомив виконувач обов’язків члена правління Укрзалізниці, директор філії Пасажирська компанія Олександр Перцовський на прес-конференції і додав, що квитки на ці рейси продаватимуть у обсязі 50%, щоб гарантувати безпечне перевезення пасажирів.