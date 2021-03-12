Як розраховується дата Великодня
Усі православні віряни знають, що Великдень не має сталої дати. Вона визначається за формулою, яку затверджено для всіх церков на I Вселенському соборі у 325 році.
Зокрема, свято завжди припадає на першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення.
Проте у XVI столітті після запровадження григоріанського (нового) стилю виникли розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного та східного обрядів. Католики почали використовувати нову формулу вирахування свята, а православні зберегли юліанський (старий) стиль календаря. Тому Великдень у них у різні дні, хоча іноді вони збігаються.
Для розрахунку дати церква користується так званими пасхаліями – спеціальними таблицями (православна – олександрійськими, а католицька – григоріанськими).
Якого числа Великдень 2021
Православний – 2 травня, католицький – 4 квітня.
Якого числа Великдень 2022
Православний – 24 квітня, католицький – 17 квітня.
Якого числа Великдень 2023
Православний – 16 квітня, католицький – 9 квітня.
Якого числа Великдень 2024
Православний – 5 травня, католицький – 31 березня.
Якого числа Великдень 2025
Православний і католицький в один день – 20 квітня.
Якого числа Великдень 2026
Православний – 12 квітня, католицький – 5 квітня.
Якого числа Великдень 2027
Православний – 5 травня, католицький – 28 березня.
Якого числа Великдень 2028
Православний і католицький – 16 квітня.
Якого числа Великдень 2029
Православний – 8 квітня, католицький – 1 квітня.
Якого числа Великдень 2030
Православний – 28 квітня, католицький – 21 квітня.