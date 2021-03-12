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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

З днем ангела Петра: яскраві листівки та привітання

День ангела Петра святкують кілька разів на рік, зокрема 12 березня.

хлопець, чоловік

Ім’я Петро походить від грецького слова петрос, яке означає камінь, скеля, непохитність. Чоловіки з таким ім’ям зазвичай наділені життєвою мудрістю з самого дитинства. Їм притаманні креатив, справедливість та щирість.

Життя у Петра зазвичай проходить досить бурхливо. Завдяки своїй привабливій зовнішності, мужності та силі, він підкорює одну дівчину за одною.

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Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Петра в картинках та СМС, щоб ви могли сказати декілька приємних слів своїм рідним та близьким.

День ангела Петра – привітання в СМС

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!
Бажаємо добра та, звичайно, миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.

***

Петре — ти завжди боєць,
В усіх справах молодець!
Хай завжди тобі щастить,
І в житті поталанить!

***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

***
Петро, Хай Янгол-охоронець вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.

***
Бажаю сонячного настрою,
Чудових, радісних подій,
Хай доля стежкою квітучою,
Веде до здійснення всіх мрій!

Привітання у картинках з днем ангела Петра

з Днем ангела Петра

привітання з Днем ангела Петра

картинки з Днем ангела Петра

привітання в картинках З Днем ангела Петра

листівки з Днем ангела Петра

Календар свят 2021

У 2021 році буде багато святкових дат. Календар свят на 2021 рік показує, що в цьому році буде чимало тематичних свят.

Також в цьому році відзначають Різдво Христове, Стрітення Господнє, Масляну, Великдень або Світле Христове Воскресіння, Медовий Спас або Маковея, Горіховий Спас, Покров Пресвятої Богородиці та багато інших церковних свят. У цей день важливо сказати своїм друзям, колегам та знайомим про те, що ви їх дуже цінуєте і любите.

Фото: Pixabay

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