День ангела Петра святкують кілька разів на рік, зокрема 12 березня.

Ім’я Петро походить від грецького слова петрос, яке означає камінь, скеля, непохитність. Чоловіки з таким ім’ям зазвичай наділені життєвою мудрістю з самого дитинства. Їм притаманні креатив, справедливість та щирість.

Життя у Петра зазвичай проходить досить бурхливо. Завдяки своїй привабливій зовнішності, мужності та силі, він підкорює одну дівчину за одною.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Петра в картинках та СМС, щоб ви могли сказати декілька приємних слів своїм рідним та близьким.

День ангела Петра – привітання в СМС

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!

Бажаємо добра та, звичайно, миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих. *** Петре — ти завжди боєць,

В усіх справах молодець!

Хай завжди тобі щастить,

І в житті поталанить! ***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог! ***

Петро, Хай Янгол-охоронець вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих. ***

Бажаю сонячного настрою,

Чудових, радісних подій,

Хай доля стежкою квітучою,

Веде до здійснення всіх мрій!

Привітання у картинках з днем ангела Петра

Календар свят 2021

У 2021 році буде багато святкових дат. Календар свят на 2021 рік показує, що в цьому році буде чимало тематичних свят.

Також в цьому році відзначають Різдво Христове, Стрітення Господнє, Масляну, Великдень або Світле Христове Воскресіння, Медовий Спас або Маковея, Горіховий Спас, Покров Пресвятої Богородиці та багато інших церковних свят. У цей день важливо сказати своїм друзям, колегам та знайомим про те, що ви їх дуже цінуєте і любите.