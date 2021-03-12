Календар державних свят на 2021 рік

Календар свят на 2021 рік в Україні буде насиченим. Розпочнеться рік з кількох додаткових вихідних на новорічні свята. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочивати – 115.
У календарі на 2021 рік буде понад десяток офіційних святкових днів.
Календар державних та неробочих днів в Україні в 2021 році:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 1 травня – День праці;
- 2 травня – Великдень;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 20 червня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції;
- 24 серпня – День незалежності;
- 14 жовтня – День захисника;
- 25 грудня – Різдво Христове.
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Крім того, якщо неробочий день припадає на суботу чи неділю, вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого. У наступному році це будуть такі дні:
- субота і неділя 1 і 2 травня переноситься на понеділок і вівторок 3 і 4 травня;
- вихідний день у неділю, 9 травня – на понеділок, 10 травня;
- вихідний день у неділю, 20 червня – на понеділок, 21 червня;
- вихідний день у суботу, 25 грудня – на понеділок, 27 грудня.
Календар православних свят 2021
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.
У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, а також – у які дні потрібно поминати померлих родичів.