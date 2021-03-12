Марсохід Perseverance аерокосмічного агентства США NASA записав нові звуки з Червоної планети.

Ровер зробив запис удару лазером по каменю для відбору зразків стародавнього життя, які зберуть з Марса та доставлять на Землю для подальшого дослідження та вивчення.

Таке дослідження також провели для того, щоб перевірити, з якого матеріалу складаються камені, що знаходяться на Червоній планеті. Всього NASA опублікувала три аудіозаписи.

– Отримані звуки – чудової якості. Неймовірно, що ми будемо працювати з першими звуками, коли-небудь записаними на поверхні Марса, – зазначає науковий співробітник і викладач школи аерокосмічної інженерії ISAE-SUPAERO в Тулузі Наомі Мердок.

Перший аудіозапис звуків на Марсі зробили за допомогою приладу SuperCam, здатного здійснювати дистанційний аналіз гірських порід, які могли б містити ознаки минулого мікробного життя на Марсі. Аудіо зробили 19 лютого 2021 року приблизно через 18 годин після приземлення.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На другому аудіо можна почути звуки, схожі на вітер, особливо біля 20-секундної позначки. Запис зробили на четвертий день перебування марсохода на Червоній планеті.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На третьому аудіозаписі можна почути звуки пострілу лазера, він 30 раз вдаряє у кам’яну ціль на відстані близько 3,1 метра. Деякі постріли звучать трохи голосніше, ніж інші. Це дає підстави припускати, що фізична структура каменю відносно тверда.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Марсохід Perseverance

Марсохід NASA відправився на Червону планету ще влітку 2020 року з певною місією – дослідити площу Марса і зібрати можливі докази існування древнього життя на планеті.

Ровер приземлився на планету 18 лютого 2021 року в прямому ефірі за сім хвилин. Саме стільки часу знадобилося, щоб космічний корабель увійшов в атмосферу і приземлився на Червону планету.

Зібрані зразки життя доставлять на Землю для вивчення та дослідження поверхні Марса. Для цього роверу потрібно буде подолати близько 15 км. На це піде приблизно два роки.