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Як видалити акаунт Telegram
Факти / Lifestyle
Дарина Манзюк |
Як видалити акаунт Telegram

Як видалити акаунт Telegram

Якщо ви вирішили видалити Telegram, читайте від Фактів ICTV покрокову інструкцію, як це зробити.

Як видалити акаунт у Telegram

Для того, щоб деактивувати свій акаунт у Telegram, потрібно перейти за посиланням та виконати необхідні вимоги – https://my.telegram.org/auth?to=deactivate

 

Номер телефону

На сайті необхідно ввести номер телефону, на який зареєстровано акаунт.

СМС-повідомлення у Telegram

Після введення мобільного телефону на ваш акаунт у Telegram прийде код. Введіть пароль з повідомлення в браузері.

Як видалити акаунт Telegram (телеграм) – ІНСТРУКЦІЯ

Оберіть Deactivate account

Наступний крок – оберіть у браузері Deactivate account та опишіть причину видалення, останнє – не є обов’язковим.

 

Ви впевнені у своєму виборі?

Останній крок – це відповісти на запитання: чи впевнені ви у своєму виборі. Оберіть необхідну вам кнопку. Так або Yes, delete my account.

Як видалити акаунт Telegram (телеграм) – ІНСТРУКЦІЯ

Ваш акаунт видалений

Вітаємо, ви пройшли всі кроки і ваш аккаунт у Telegram успішно видалений.

Чи збережеться листування після видалення акаунту

Ні, всі ваші листування, а також фото та відео будуть видалені. Єдина можливість зберегти – це завантажити візуал на свій телефон чи будь-який інший пристрій.

Чи можливо зареєструвати акаунт на той самий номер?

Так, але потрібно, щоб пройшло кілька днів. Хоча є випадки, коли зробити це можливо одразу.

Фото: Depositphotos

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