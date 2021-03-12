Як видалити акаунт Telegram (телеграм) – ІНСТРУКЦІЯ

Як видалити акаунт у Telegram
Для того, щоб деактивувати свій акаунт у Telegram, потрібно перейти за посиланням та виконати необхідні вимоги – https://my.telegram.org/auth?to=deactivate
Номер телефону
На сайті необхідно ввести номер телефону, на який зареєстровано акаунт.
СМС-повідомлення у Telegram
Оберіть Deactivate account
Наступний крок – оберіть у браузері Deactivate account та опишіть причину видалення, останнє – не є обов’язковим.
Ви впевнені у своєму виборі?
Ваш акаунт видалений
Вітаємо, ви пройшли всі кроки і ваш аккаунт у Telegram успішно видалений.
Чи збережеться листування після видалення акаунту
Ні, всі ваші листування, а також фото та відео будуть видалені. Єдина можливість зберегти – це завантажити візуал на свій телефон чи будь-який інший пристрій.
Чи можливо зареєструвати акаунт на той самий номер?
Так, але потрібно, щоб пройшло кілька днів. Хоча є випадки, коли зробити це можливо одразу.