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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Яке свято сьогодні, 13 березня

13 березня відзначають Всесвітній день сну. Цього дня у всьому світі активізується соціальна кампанія щодо важливого значення сну.

Яке свято сьогодні, 13 березня

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. Вважалося, що цього дня потрібно обов’язково з’їсти калач натщесерце – на щастя.

13 березня іменини святкують Василь, Кіра, Марина, Микола та Нестор.

Народні прикмети на 13 березня:

  • Пішов дощ – влітку буде хороша погода.
  • Прилетіли граки – сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів.
  • Навколо сонця видно кола – рік буде врожайним.
  • Похмура погода – уночі чекай заморозків.
  • Сонячний день – рік буде родючим.
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Що не можна робити 13 березня:

  • саджати рослини;
  • випивати, наслідки можуть бути поганими;
  • шити та вишивати;
  • брати гроші в борг;
  • братися за важку роботу.

Зараз в Україні триває Масляний, або Сирний тиждень. Відразу після цього почнеться Великий піст. Він приурочений до Світлого Христового Воскресіння – головної події в церковному календарі.

Протягом 48 днів посту, щоб очиститися від гріхів та підготувати свою душу до світлого свята, необхідно відмовитися від певних продуктів, розваг та задоволень, присвячуючи багато часу самопізнанню та молитвам.

Коли в Україні починається Великий піст 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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