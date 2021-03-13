Курс біткоїна до долара перевищив 59 тис

Вартість біткоїна знову зросла і перевищила $59 тис. Такі дані оприлюднив портал CoinDesk.
Вартість криптовалюти почала зростати раптово. Адже наприкінці лютого курс біткоїна впав до позначки $49,9 тис. Його ціна почала падати після того, як напередодні оновила історичний максимум $58 тис.
Але вже на початку березня вартість біткоїна перевищила $50 тис. та продовжила зростати. До цього криптовалюта коштувала трішки дешевше і коливалася в межах $47-49 тис.
Що відбувається з біткоїном
Вартість біткоїна почала стрімко зростати приблизно на початку лютого, коли компанія Ілона Маска Tesla повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у криптовалюту.
Також на курс біткоїна могла вплинути інформація про те, що Tesla планує почати приймати криптовалюту як оплату за свої товари.