Курс біткоїна до долара перевищив 59 тис

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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Біткоїн перевищив $59 тис. і оновив історичний максимум

Вартість біткоїна знову зросла і перевищила $59 тис. Такі дані оприлюднив портал CoinDesk.

біткоін

Вартість криптовалюти почала зростати раптово. Адже наприкінці лютого курс біткоїна впав до позначки $49,9 тис. Його ціна почала падати після того, як напередодні оновила історичний максимум $58 тис.

Але вже на початку березня вартість біткоїна перевищила $50 тис. та продовжила зростати. До цього криптовалюта коштувала трішки дешевше і коливалася в межах $47-49 тис.

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Що відбувається з біткоїном

Вартість біткоїна почала стрімко зростати приблизно на початку лютого, коли компанія Ілона Маска Tesla повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у криптовалюту.

Також на курс біткоїна могла вплинути інформація про те, що Tesla планує почати приймати криптовалюту як оплату за свої товари.

Фото: Unsplash

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