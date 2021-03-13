День ангела Марини 2021: найкращі листівки з привітаннями

День ангела Марини відзначається 13 березня. Це ім’я у перекладі з латинської означає “морська”.

Жінки з іменем Марина є у переліку християнських мучеників: це Марина Берійська (Македонська) та Марина Антіохійська.

Свято відзначається згідно з церковним календарем на честь Марини Антіохійської. Великомучениця через свою віру була страчена в 15-річному віці.

Якщо у вас є родичі або подруги, які носять це ім’я, тоді варто відправити їм вітальну листівку. Щоб було простіше зробити це, Факти ICTV зробили ексклюзивні привітання у листівках до Дня ангела Марини.

Календар церковних свят на квітень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на квітень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Згідно з церковним календарем 2021 року, з 1 до 30 квітня триватиме багатоденний Великий піст.

7 квітня віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя, під час якої потрібно вшанувати пам’ять Ісуса гілочкою верби.